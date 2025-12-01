Поскольку социальные выплаты для детей привязаны к прожиточному минимуму, а он остается без изменений, то с 1 декабря 2025 года обновлений здесь не предвидится.

Социальные выплаты на детей с 1 декабря

Согласно законопроекту №13532, который в ноябре подписал президент Владимир Зеленский, с нового года вырастет пособие в связи с беременностью и родами. Единовременные выплаты после рождения ребенка будут увеличены до 50 тыс. грн. Сейчас такая помощь составляет 10 300 грн, а далее выплачивается по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев (всего 41 280 грн).

Кроме того, можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения — с 36-й недели беременности.

Ежемесячные выплаты также будут обновлены: беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности будут получать по 7 тыс. грн. Такая же сумма поддержки предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки или опекуна, который ухаживает за ребенком до года.

Выплаты матерям-одиночкам в декабре:

дети до 6 лет — 2 563 грн;

6–18 лет — 3 196 грн;

студенты 18–23 лет (дневная форма) — 3 028 грн.

Алименты (минимальные):

до 6 лет — от 2 563 грн;

6–18 лет — от 3 196 грн;

18–23 лет (при условии обучения) — 3 028 грн.

Максимальные выплаты (до 10 прожиточных минимумов):

до 6 лет — 25 630 грн;

6–18 лет — 31 960 грн.

Опекунские выплаты:

до 6 лет — 6 407,50 грн;

6–18 лет — 7 990 грн.

Для детей с инвалидностью:

до 6 лет — 8 970,50 грн;

6–18 лет — 11 186 грн.

Другие выплаты:

многодетные семьи — 2 100 грн на ребенка;

дети ВПЛ — 3 000 грн (без изменений).

Услуга муниципальная няня в ноябре доступна для:

детей ВПЛ до 3 лет;

детей до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;

детей до 6 лет, если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;

детей до 6 лет в регионах без работающих детских садов (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).

Возмещение — до 7 100 грн в месяц на ребенка.

Дополнительная поддержка:

Предусмотрено отдельное пособие в размере 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Выплата не влияет на другие социальные пособия или субсидии.

