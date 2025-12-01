Оскільки соціальні виплати для дітей прив’язані до прожиткового мінімуму, а він залишається без змін, то із 1 грудня 2025 року оновлень тут не передбачається.

Соціальні виплати на дітей із 1 грудня

Згідно законопроєкту №13532, який у листопаді підписав президент Володимир Зеленський, з нового року зросте допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Одноразові виплати після народження дитини будуть збільшені до 50 тис. грн. Наразі така допомога становить 10 300 грн, а далі виплачується по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн).

Крім того, можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.

Зараз дивляться

Щомісячні виплати також будуть оновлені: вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тис. грн. Така ж сума підтримки передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся чи опікуна, який доглядає дитину до року.

Виплати матерям-одиначкам у грудні:

діти до 6 років — 2 563 грн;

6–18 років — 3 196 грн;

студенти 18–23 років (денна форма) — 3 028 грн.

Аліменти (мінімальні):

до 6 років — від 2 563 грн;

6–18 років — від 3 196 грн;

18–23 років (за умови навчання) — 3 028 грн.

Максимальні виплати (до 10 прожиткових мінімумів):

до 6 років — 25 630 грн;

6–18 років — 31 960 грн.

Опікунські виплати:

до 6 років — 6 407,50 грн;

6–18 років — 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 8 970,50 грн;

6–18 років — 11 186 грн.

Інші виплати:

багатодітні сім’ї — 2 100 грн на дитину;

діти ВПО — 3 000 грн (без змін).

Муніципальна няня у листопаді: послуга доступна для:

дітей ВПО до 3 років;

дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду;

дітей до 6 років, якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;

дітей до 6 років у регіонах без працюючих дитсадків (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської областей).

Відшкодування — до 7 100 грн на місяць за дитину.

Додаткова підтримка:

Передбачено окрему допомогу 50 тис. грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення чи з окупованих територій. Виплата не впливає на інші соціальні допомоги чи субсидії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.