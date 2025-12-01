Є гарний шанс укласти мирну угоду – Трамп
Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди про мир в Україні.
Про це американський лідер заявив журналістам на борту президентського літака під час повернення з Флориди до Вашингтона.
Трамп про мирну угоду між Україною та Росією
Коли президента США попросили прокоментувати процес переговорів щодо миру в Україні, він відповів:
— Я думаю, є гарний шанс, що ми зможемо укласти угоду.
Трамп також наголосив, що хоче покласти край загибелі “десятків тисяч людей в Україні щомісяця”.
Глава Білого дому також зазначив, що говорив із держсекретарем Марко Рубіо і спецпосланцем Стівом Віткоффом після їхньої зустрічі з українською делегацією у Флориді.
У цьому контексті він коротко підсумував:
— У них усе добре.
Американський лідер також повторив, що наразі в нього немає дедлайнів стосовно завершення переговорів.
Водночас Трамп зауважив, що в Україні існують “певні складні проблеми”.
Коли в нього попросили уточнити, про що саме йдеться, він вказав на ситуацію з корупцією.
За словами президента США, це “не є корисним”.
Нагадаємо, що 30 листопада у Флориді завершилася зустріч української та американської делегацій, на якій обговорювали подальші кроки на шляху до встановлення миру.
Секретар РНБО Рустем Умєров назвав ці переговори успішними. Однак наголосив, що робота триває, і її ще багато.