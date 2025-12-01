Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Єлисейського палацу 1 грудня провів переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, французьким колегою Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це український лідер повідомив на своєму каналі в Telegram.

Переговори Зеленського з Віткоффом та лідерами ЄС 1 грудня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, переговори із Макроном 1 грудня 2025 року тривали кілька годин.

Зараз дивляться

– Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним, – зауважив він.

Президент України наголосив, що війна повинна закінчитися якнайшвидше.

За його словами, наразі дуже багато що залежить від активності кожного лідера.

Він анонсував переговори з іншими лідерами, імена яких не став називати, сьогодні ж.

Пізніше український лідер додав, що розмова відбувалась також із Кіром Стармером, Рустемом Умеровим та Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

– Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів, – підсумував Зеленський.

Тим часом на сторінці Єлисейського палацу в соцмережі Х повідомили, що робота заради миру триває відповідно до обговорень у Женеві, американського плану та тісних консультацій з іншими європейськими партнерами.

Сам Макрон на своїй сторінці у Х прокоментував зустріч лаконічним: Робота заради миру продовжується.

Зауважимо, що зустріч відбувається наступного дня після перемовин української та американської команд у Флориді щодо можливих параметрів мирної угоди США для завершення війни в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить у Москву на зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним у понеділок, 1 грудня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.