Стартувала нова програма Укрзалізниці – 3 000 кілометрів, яка має змінити підхід до подорожей залізницею. Ініціатива передбачає можливість отримувати квитки у не пікові періоди та ефективніше використовувати вільні місця, що щомісяця залишаються незайнятими.

На які напрямки можна взяти квитки 3 000 км від Укрзалізниці та де їх дістати, читайте в нашому матеріалі.

3 000 км від Укрзалізниці: коли запрацює програма

Програма вже стартувала у тестовому режимі для прифронтових громад, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Як зазначається, вона діятиме в рамках президентської програми Зимової підтримки.

3 000 км від Укрзалізниці: на які напрямки можна купити квитки

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад.

Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні, можна подивитися на вебсайті Міністерства розвитку громад і територій України.

Програма УЗ-3 000 не охоплюватиме вагони першого класу, СВ та міжнародні рейси. Для цих категорій квитків готують окремі зміни – зокрема, динамічне ціноутворення та розширення сервісів, що дозволить компенсувати потенційні втрати від безкоштовних кілометрів.

3 000 км від Укрзалізниці: як скористатися

Уже завтра, 3 грудня, о 10:00 у мобільному додатку Укрзалізниця можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів.

Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься.

Наразі програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас).

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.

Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у мобільному додатку Дія (варто завантажити свідоцтво про народження).

Програма покриватиме лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати, адже вони діятимуть тільки для подорожей.

Як пояснили у Міністерстві розвитку територій, 3000 кілометрів не обов’язково використовувати у грудні 2025 року найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

Невикористаний залишок від 3000 кілометрів Україною згодом можна буде конвертувати у бонусні обіймашки в програмі лояльності Укрзалізниці Залізні Друзі. Цей функціонал з’явиться у мобільному додатку в 2026 році.

Хто зможе скористатися програмою

Участь буде відкрита:

дорослим пасажирам;

дітям – через акаунт батьків.

Передбачено, що одна людина зможе оформити до чотирьох квитків. Пропозиція поширюватиметься лише на плацкартні та купейні вагони, але не на СВ, перший клас і не на поїздки за кордон.

Як скористатися програмою 3 000 км від Укрзалізниці

Оформити квиток за програмою можна буде в офіційному мобільному застосунку Укрзалізниці.

У додатку з’явиться спеціальний розділ із бонусними кілометрами.

Там можна буде:

Побачити доступні маршрути у періоди низького попиту. Відфільтрувати рейси, що беруть участь у програмі. Оформити квиток, списавши кілометри замість грошей.

Варто оновити або встановити застосунок Укрзалізниці. Акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис.

У мобільному додатку потрібно натиснуть на позначку 3000 та Взяти участь — так ви отримаєте свої 3000 км.

Після цього оберіть потяг із позначкою 3000. Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

УЗ також готує варіант для тих, хто не користується смартфоном, тож можна буде звернутися до визначених сервісних точок, де працівники допоможуть підібрати квитки та оформити поїздку.

На цю програму не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала додатковий дохід, зокрема, динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

