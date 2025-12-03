Після Брюсселя готуватимемо зустріч із командою Трампа у США – Зеленський
- 3 грудня Руслан Умєров і Андрій Гнатов зустрінуться у Брюсселі з європейськими партнерами.
- Після цього вони готуватимуть зустріч з командою Дональда Трампа в США.
- Зеленський наголосив, Україна працюватиме конструктивно заради миру.
Сьогодні, 3 грудня, секретар РНБО Руслан Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов зустрінуться у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.
Після цього вони готуватимуть зустріч із представниками президента Дональда Трампа в США. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна працюватиме конструктивно заради реального миру.
Зеленський про перемовини в Брюсселі і США
Рустем Умєров доповів президенту про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з європейськими партнерами. Разом із секретарем РНБО України на перемовинах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов.
– Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин. Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки, – заявив Зеленський.
Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками американського лідера Дональда Трампа в США.
– Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі, – додав президент.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Брюсселі скасували зустріч Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.