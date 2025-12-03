У ніч на 3 грудня (з 18:00 2 грудня) російська армія атакувала Україну 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили безпілотники різних типів із Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що на території РФ, а також з території ТОТ АР Крим, а саме з Чауда. Понад 60 із них були Шахедами.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

