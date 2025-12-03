Європейська комісія може внести окремі танкери тіньового флоту до санкційних списків, якщо 20-й пакет санкцій не буде ухвалено до початку нового року.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

20-й санкційний пакет ЄС

Власюк повідомив, щодо 20-го санкційного пакету Євросоюзу існують два можливі сценарії: або його ухвалять до нового року, або буде застосовано “план Б”.

– 2 грудня фіналізованого проєкту 20-го санкційного пакету поки що ми не бачимо. При тому що вікно для ухвалення – це, умовно, засідання 19 грудня. Після цього – Різдво, Новий рік, і вже ми виходимо в січень, – сказав він.

Власюк зауважив, що якщо пакет буде фіналізовано з урахуванням пропозицій України до кінця цього тижня або на початку наступного, з’являється шанс, що його ухвалять ще цього року.

– Якщо ні, тоді ми з 20-м санкційним пакетом заходимо в новий рік. При цьому рухаємось “планом Б”. Є попередня домовленість, що Єврокомісія спробує додати в санкційний список певну кількість (я думаю, велику кількість) нафтових танкерів тіньового флоту, можливо, ще деякі позиції, — додав, він.

Власюк зауважив, що формально цей пакет не називатимуть повноцінним санкційним, але певні санкційні списки вони все ж спробують реалізувати ще цього року.

Він наголосив, що Україна надала партнерам усю необхідну інформацію щодо танкерів тіньового флоту, а також капітанів, операторів, отримувачів нафти, НПЗ.

