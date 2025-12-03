3 декабря мир отмечает Международный день людей с инвалидностью — дату, призванную привлечь внимание к правам, поддержке и условиям жизни миллионов людей, нуждающихся в дополнительной помощи. В Украине за время полномасштабной войны количество граждан с инвалидностью существенно возросло.

Факты ICTV узнавали, сколько людей с инвалидностью в Украине и как на это повлияла война.

Какое количество людей с инвалидностью в Украине

В Украине за период полномасштабной войны существенно возросло количество людей с инвалидностью — их стало примерно на 600 тыс. больше. Если в начале 2022 года их насчитывалось около 2,8 млн, то сейчас эта цифра уже достигает 3,4 млн. Только с начала этого года протезы получили 5 тыс. украинцев, а в госбюджете предусмотрен дополнительный миллиард гривен на современное высокофункциональное протезирование.

Об этом рассказал бывший заместитель министра социальной политики Владимир Василенко в эфире телемарафона. По его словам, и военные, и гражданские все чаще нуждаются в средствах реабилитации, поэтому обеспечение протезами является одним из ключевых направлений работы министерства. Протезирование в Украине предоставляется бесплатно — за средства государства.

По данным Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, с начала года почти 47 тыс. человек получили около 168 тыс. различных средств реабилитации. Из них 5 тыс. — это именно протезы. На эти нужды в государственном бюджете предусмотрено 4,6 млрд грн, а еще 1 млрд — отдельно на высокотехнологичные протезные изделия.

Почему выросло количество людей с инвалидностью в Украине в 2025 году

Причиной резкого роста являются последствия боевых действий и обстрелов мирных городов, которые вызывают многочисленные травмы и ранения среди гражданского населения. Важно отметить, что характер инвалидности, полученной в результате войны, существенно отличается от инвалидности, которая возникала до полномасштабного вторжения.

