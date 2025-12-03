Украина продолжает активную работу с международными партнерами для обеспечения оборонной, дипломатической и экономической поддержки, а также гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский о дипломатической работе

По словам Зеленского, сегодня в Брюсселе находятся министр иностранных дел Украины, секретарь СНБО и начальник Генерального штаба.

— На всех уровнях мы работаем, чтобы была поддержка — и оборонная, и дипломатическая, и поддержка нашей устойчивости, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что Андрей Сибига представлял Украину в формате Совета Украина – НАТО, а Рустем Умеров и Андрей Гнатов общались с командами безопасности европейских лидеров.

Президент подчеркнул важность действенного участия Европы в защите Украины и гарантировании безопасности после войны.

Мирные переговоры

Президент отметил, что после возвращения американской команды из Москвы и консультаций в Вашингтоне, Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все участники процесса продолжат переговоры с представителями президента Трампа.

Украина ожидает новостей в ближайшие дни о встречах и контактах, которые могут состояться лично или по телефону.

Зеленский подчеркнул, что встречи в Женеве и Флориде были результативными: Украину услышали и к Украине прислушались. По его мнению, только с учетом интересов Украины возможен достойный мир.

Президент также заявил о ежедневных контактах с лидерами и координации для поиска решений, которые могут обеспечить большие гарантии безопасности.

— Сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию. Именно от такой комбинации все зависит — конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир, — отметил Зеленский.

Принятие госбюджета 2026

Президент отметил наличие конструктивной внутренней работы в Украине.

Он поблагодарил парламентариев за голосование за государственный бюджет на следующий год, которое гарантирует продолжение финансовой работы.

Президент заявил, что правительство Украины работает с партнерами для покрытия дефицитов и продолжает политику полной реорганизации и очистки в энергетическом и оборонном секторах.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Украины Юлией Свириденко о скорой перезагрузке наблюдательных советов в энергетических компаниях.

Он также заявил, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль обеспечит перезагрузку наблюдательных советов оборонных предприятий.

Глава государства поблагодарил за решения, касающиеся повышения зарплат учителям в следующем году и реализации программ поддержки людей, в частности программы медицинских чекапов.

Зеленский также сообщил, что в программе зимней поддержки уже почти 15 млн украинцев, почти 3 млн заявок поступило в отношении детей.

Он подчеркнул, что такая программа является своевременной и необходимой, и государство обеспечит средства на ее реализацию, как и на все другие программы поддержки.

Закупка оружия по программе PURL

Глава государства сообщил о решении партнеров по закупкам оружия в Америке по программе PURL. В частности, о взносах Норвегии, Люксембурга, увеличении взноса Канады, а также взносе Польши и решении Нидерландов.

По его словам, будут и первые взносы от стран вне НАТО.

Президент ожидает доклад о результатах работы по программе PURL и называет это особой задачей украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что дипломатический темп определяет силу обороны Украины, ее возможности для активных действий, дальность поражения и защиту от российских ударов.

— Соседство с Россией при любых обстоятельствах является опасностью. Но сила Украины – в единстве с миром и в нашей собственной способности определять повестку дня, — подытожил глава государства.

