Президент Владимир Зеленский сообщил о ключевых решениях по масштабному обновлению управленческих структур в государственном энергетическом и оборонном секторах.

Перезагрузка наблюдательных советов в энергетике и обороне

По его словам, в ходе беседы с премьер-министром Украины Юлией Свириденко были согласованы дальнейшие шаги по кадровой перезагрузке в энергетике, что уже демонстрирует заметный прогресс и должно обеспечить полную прозрачность работы отрасли.

Зеленский подчеркнул, что уже сегодня прекратят полномочия значительной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети и Энергетическая компания Украины.

Новый состав должен быть сформирован в декабре по обновленной и справедливой процедуре.

Отдельное поручение глава государства дал министру обороны Денису Шмыгалю – безотлагательно обновить наблюдательные советы в оборонном секторе.

– Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов, – заметил Зеленский.

Зеленский также поручил премьер-министру информировать международных партнеров о шагах правительства, направленных на укрепление доверия к Украине и ее институтам.

