Зеленський: Україна проводить повне перезавантаження наглядових рад у ключових секторах
- Президент провів нараду з урядом щодо змін у ключових сферах управління державними компаніями.
- Оголошено рішення щодо припинення повноважень частини членів наглядових рад у стратегічних структурах.
- Доручено провести термінові реформи та поінформувати міжнародних партнерів про кроки України.
Президент Володимир Зеленський повідомив про ключові рішення щодо масштабного оновлення управлінських структур у державному енергетичному та оборонному секторах.
Перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні
За його словами, під час розмови з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко було узгоджено подальші кроки з кадрового перезавантаження в енергетиці, що вже демонструє помітний прогрес і має забезпечити повну прозорість роботи галузі.
Зеленський наголосив, що вже сьогодні припинять повноваження значної частини складу наглядових рад ключових державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі та Енергетична компанія України.
Новий склад має бути сформовано в грудні за оновленою та справедливою процедурою.
Окреме доручення глава держави дав міністру оборони Денису Шмигалю – невідкладно оновити наглядові ради в оборонному секторі.
– Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків, – зауважив Зеленський.
Президент також доручив премʼєр-міністру інформувати міжнародних партнерів про кроки уряду, спрямовані на зміцнення довіри до України та її інституцій.