Президент Володимир Зеленський повідомив про ключові рішення щодо масштабного оновлення управлінських структур у державному енергетичному та оборонному секторах.

Перезавантаження наглядових рад у енергетиці та обороні

За його словами, під час розмови з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко було узгоджено подальші кроки з кадрового перезавантаження в енергетиці, що вже демонструє помітний прогрес і має забезпечити повну прозорість роботи галузі.

Зеленський наголосив, що вже сьогодні припинять повноваження значної частини складу наглядових рад ключових державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі та Енергетична компанія України.

Новий склад має бути сформовано в грудні за оновленою та справедливою процедурою.

Окреме доручення глава держави дав міністру оборони Денису Шмигалю – невідкладно оновити наглядові ради в оборонному секторі.

– Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків, – зауважив Зеленський.

Президент також доручив премʼєр-міністру інформувати міжнародних партнерів про кроки уряду, спрямовані на зміцнення довіри до України та її інституцій.

