Українці отримали можливість долучитися до програми від Укрзалізниці, що дає змогу оформляти безкоштовні поїздки як до прифронтових областей, так і на інші напрямки всередині країни. Ініціатива передбачає використання набору орієнтовних 3 000 кілометрів, які можна витратити на кілька подорожей.

За даними Укрзалізниці, протягом першої доби з початку роботи програми пасажири оформили поїздок більш ніж на 2,5 млн кілометрів. Загалом українці отримали понад 4 000 квитків у напрямку прифронтових регіонів і назад.

Найвищий попит зафіксовано на маршрутах з Харкова та Запоріжжя. Кількість зареєстрованих користувачів у день запуску перевищила 100 тисяч.

Чому немає можливості обрати квиток на потяг за 3 000 км від УЗ, читайте в нашому матеріалі.

Як купити квиток за безкоштовні 3 000 км від УЗ

Безоплатні квитки надаються лише на вільні місця у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах та у другому класі Інтерсіті. Загалом у програмі беруть участь 24 визначені маршрути, а перші поїзди в межах ініціативи вирушать 5 грудня.

Як активувати бонусні кілометри:

встановити або оновити застосунок Укрзалізниці;

пройти верифікацію через Дія.Підпис;

у меню натиснути на позначку 3000 та активувати участь у програмі;

обрати поїзд з відповідною позначкою – вартість буде списана з бонусного кілометрового рахунку.



3 000 км від УЗ: не можу купити квиток

На Facebook-сторінці Укрзалізниці користувачі масово повідомляють про труднощі, що виникли вже у перший день запуску програми 3 000 км Україною. У коментарях люди скаржаться на помилки під час оформлення поїздок, зависання застосунку, неможливість завершити покупку та інші технічні проблеми.

У відповідях працівники Укрзалізниці пояснили, що подібні збої спричинені надзвичайно високим попитом, який різко зріс після старту програми. Через величезну кількість одночасних звернень система виявилася фактично перевантаженою, що призвело до технічних збоїв і не завершення процесу оформлення квитків.

Чому за програмою 3 000 км від УЗ не вдається купити квиток:

Квитків на потрібний рейс уже немає, адже попит на програму виявився надзвичайно високим, тому місця на популярних напрямках розкуповують буквально за хвилини. Якщо в застосунку не показує доступні квитки – швидше за все, весь ліміт уже вибрали інші пасажири. З першого дня запуску на сервіс одночасно зайшли сотня тисяч людей, що призвело до пікового навантаження. У такі моменти система некоректно відображає наявність квитків або не дає завершити оформлення.

Також користувачі скаржаться на Facebook-сторінці Укрзалізниці, що гроші та кілометри за квитки списуються, але сам квиток не надходить ані на електронну пошту, ані у застосунок.

В Укрзалізниці пояснили, що це пов’язано зі збоєм у роботі платіжного шлюзу. У таких випадках пасажирів просять дочекатися автоматичного повернення коштів, яке має відбутися після відхилення операції банком.

