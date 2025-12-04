Украинские Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ — Невинномысский Азот в Ставропольском крае.

Эту информацию официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака на химзавод в Ставропольском крае: что известно

По данным Генштаба, удар был нанесен в ночь на 4 декабря в рамках системного ограничения промышленного и логистического потенциала российской армии.

Основная цель — снизить возможности врага по изготовлению компонентов для боеприпасов и проведению ракетно-бомбовых атак.

Как ранее сообщали российские СМИ и местные жители, накануне в Невинномыске была слышна серия взрывов, работала противовоздушная оборона и были замечены дроны над городом.

Невинномысский Азот является критически важным для военно-промышленного комплекса РФ.

Мощности завода позволяют ежегодно выпускать более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры — ключевых составляющих для взрывчатых веществ и снарядов.

Предприятие обеспечивает работу ряда оборонных заводов России и фактически является химическим хабом в системе обеспечения боевых действий.

Во время удара был поражен один из производственных цехов, зафиксирован пожар на территории предприятия.

Известно, что Невинномысский Азот уже подвергался удару 14 июня 2025 года.

Генштаб подтвердил также поражение живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска на временно оккупированной территории Донецкой области.

По подтвержденным данным, потери российских войск составляют около 60 человек убитыми и ранеными.

В ВСУ отмечают, что эти удары направлены на последовательное разрушение военно-экономического потенциала РФ и ограничение возможностей противника для продолжения агрессии против Украины.

