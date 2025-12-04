Українські Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ — Невинномиський Азот у Ставропольському краї.

Цю інформацію офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атака на хімзавод у Ставропольському краї: що відомо

За даними Генштабу, удар було здійснено в ніч на 4 грудня в межах системного обмеження промислового та логістичного потенціалу російської армії.

Основна мета — знизити можливості ворога щодо виготовлення компонентів для боєприпасів і проведення ракетно-бомбових атак.

Як раніше повідомляли російські ЗМІ та місцеві жителі, напередодні в Невинномиську було чутно серію вибухів, працювала протиповітряна оборона та помічено дрони над містом.

Невинномиський Азот є критично важливим для військово-промислового комплексу РФ.

Потужності заводу дозволяють щороку випускати понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри — ключових складових для вибухових речовин та снарядів.

Підприємство забезпечує роботу низки оборонних заводів Росії і фактично є хімічним хабом у системі забезпечення бойових дій.

Під час удару було уражено один із виробничих цехів, зафіксовано пожежу на території підприємства.

Відомо, що Невинномиський Азот уже піддавався удару 14 червня 2025 року.

Генштаб підтвердив також ураження живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій території Донецької області.

За підтвердженими даними, втрати російських військ становлять близько 60 осіб загиблими та пораненими.

У ЗСУ наголошують, що ці удари спрямовані на послідовне руйнування воєнно-економічного потенціалу РФ та обмеження можливостей противника для продовження агресії проти України.

