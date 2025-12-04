Украина этой осенью осуществила рекордное количество точечных ударов по ключевым элементам топливной и оборонной инфраструктуры России.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные Схемами.

Удары ВСУ по объектам в России: что известно

По данным СМИ, установленным на основе спутниковых снимков, украинские силы поразили более 50 важных объектов — от нефтеперерабатывающих предприятий до заводов военно-промышленного комплекса.

Сейчас смотрят

Такая масштабность и результативность ударов стала беспрецедентной для одного сезона.

На основе спутниковых изображений создана карта пораженных целей

Издание собрало и систематизировало подтвержденные последствия ударов, создав карту с точными местами повреждений. На ней обозначены:

военные предприятия,

нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы,

крупные нефтяные базы,

морские терминалы и логистические хабы.

Эти локации играют ключевую роль в обеспечении российской армии топливом, техникой и боеприпасами.

Спутниковые снимки раскрывают невиданный ранее масштаб осенних ударов ВСУ по стратегическим объектам РФ

Схемы изобразили пораженные российские объекты на интерактивной карте и исследовали последствия как минимум 13 попаданий ВСУ.

Супутникові знімки розкривають небачений раніше масштаб осінніх ударів ЗСУ по стратегічних обʼєктах РФ «Схеми» зобразили уражені російські обʼєкти на інтерактивній мапі та дослідили наслідки щонайменше 13 влучань ЗСУ Матеріал @KOvsianyi – у треді???? pic.twitter.com/kvLuoAPobv — Схеми (@cxemu) December 4, 2025

Одним из самых заметных ударов стала атака на Саранский механический завод, входящий в корпорацию Ростех.

Это предприятие является одним из производителей компонентов для вооружения и техники армии РФ.

Ночью 22 октября непосредственно по территории завода был нанесен удар — спутниковые фото зафиксировали повреждения кровли производственного цеха.

Это первый известный случай, когда украинские силы достаются именно этому оборонному активу.

Также в ночь на 1 ноября был атакован нефтетерминал в Туапсе — один из центральных транспортных узлов России на Черном море.

Через этот порт, по оценкам профильных исследовательских центров, проходят поставки топлива и грузов для военных подразделений.

На спутниковых снимках видны последствия попадания в трубопроводную систему, а также повреждение танкера, который находился у причального комплекса.

Морской терминал в Феодосии украинские силы атаковали трижды в течение осени.

Фотоснимки демонстрируют значительное поражение объекта — было уничтожено или повреждено не менее 13 резервуаров для хранения топлива.

Терминал обеспечивал поставки топлива на военные объекты оккупированного полуострова и в военную логистику на материк.

В конце сентября под прицелом оказались сразу несколько объектов российских энергетических гигантов:

Эти объекты расположены на расстоянии около 60 км друг от друга, но в одной логистической зоне. Оба — часть маршрутов транспортного обеспечения армии РФ.

Отдельно выделяется ситуация с Саратовским нефтеперерабатывающим заводом, одним из крупнейших в России.

За осенний период украинские силы атаковали его не менее семи раз.

Снимки от 16 ноября показывают уничтожение цистерны для хранения продуктов переработки, а также разрушение участка технологического трубопровода.

Поражение этого предприятия вызывает заметные перебои в региональных поставках нефтепродуктов.

Украинские удары по объектам, снабжающим российскую армию топливом, ремонтом техники и боеприпасами, стали важной частью стратегии ограничения ресурсных возможностей противника.

Эта осенняя кампания стала самой масштабной по количеству подтвержденных попаданий и уровню нанесенных потерь инфраструктуре РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.