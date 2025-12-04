Украина этой осенью осуществила рекордное количество точечных ударов по ключевым элементам топливной и оборонной инфраструктуры России.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные Схемами.

Удары ВСУ по объектам в России: что известно

По данным СМИ, установленным на основе спутниковых снимков, украинские силы поразили более 50 важных объектов — от нефтеперерабатывающих предприятий до заводов военно-промышленного комплекса.

Такая масштабность и результативность ударов стала беспрецедентной для одного сезона.

На основе спутниковых изображений создана карта пораженных целей

Украина осенью поразила более 50 объектов топливной и военной инфраструктуры РФ Фото 1

Фото: Схеми

Издание собрало и систематизировало подтвержденные последствия ударов, создав карту с точными местами повреждений. На ней обозначены:

  • военные предприятия,
  • нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы,
  • крупные нефтяные базы,
  • морские терминалы и логистические хабы.

Эти локации играют ключевую роль в обеспечении российской армии топливом, техникой и боеприпасами.

Спутниковые снимки раскрывают невиданный ранее масштаб осенних ударов ВСУ по стратегическим объектам РФ

Схемы изобразили пораженные российские объекты на интерактивной карте и исследовали последствия как минимум 13 попаданий ВСУ.

Одним из самых заметных ударов стала атака на Саранский механический завод, входящий в корпорацию Ростех.

Это предприятие является одним из производителей компонентов для вооружения и техники армии РФ.

Ночью 22 октября непосредственно по территории завода был нанесен удар — спутниковые фото зафиксировали повреждения кровли производственного цеха.

Это первый известный случай, когда украинские силы достаются именно этому оборонному активу.

Также в ночь на 1 ноября был атакован нефтетерминал в Туапсе — один из центральных транспортных узлов России на Черном море.

Через этот порт, по оценкам профильных исследовательских центров, проходят поставки топлива и грузов для военных подразделений.

На спутниковых снимках видны последствия попадания в трубопроводную систему, а также повреждение танкера, который находился у причального комплекса.

Морской терминал в Феодосии украинские силы атаковали трижды в течение осени.

Фотоснимки демонстрируют значительное поражение объекта — было уничтожено или повреждено не менее 13 резервуаров для хранения топлива.

Терминал обеспечивал поставки топлива на военные объекты оккупированного полуострова и в военную логистику на материк.

В конце сентября под прицелом оказались сразу несколько объектов российских энергетических гигантов:

Эти объекты расположены на расстоянии около 60 км друг от друга, но в одной логистической зоне. Оба — часть маршрутов транспортного обеспечения армии РФ.

Отдельно выделяется ситуация с Саратовским нефтеперерабатывающим заводом, одним из крупнейших в России.

За осенний период украинские силы атаковали его не менее семи раз.

Снимки от 16 ноября показывают уничтожение цистерны для хранения продуктов переработки, а также разрушение участка технологического трубопровода.

Поражение этого предприятия вызывает заметные перебои в региональных поставках нефтепродуктов.

Украинские удары по объектам, снабжающим российскую армию топливом, ремонтом техники и боеприпасами, стали важной частью стратегии ограничения ресурсных возможностей противника.

Эта осенняя кампания стала самой масштабной по количеству подтвержденных попаданий и уровню нанесенных потерь инфраструктуре РФ.

