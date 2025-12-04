Херсонская ТЭЦ из-за вражеских атак в последние дни временно прекратила свою работу. Россияне обстреливали ТЭЦ дронами, артиллерией и другим вооружением.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атаки на Херсонскую ТЭЦ

По словам Александра Прокудина, ТЭЦ Херсона — полностью гражданский объект, который обеспечивал жителей города теплом. Но российские удары повредили помещения и оборудование теплоэлектростанции.

Из-за повреждений работу Херсонской ТЭЦ временно остановили. Сейчас без тепла остались 470 домов, а это более 40,5 тыс. абонентов.

— Учитывая ситуацию, созываю оперативное совещание. Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ, — подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, ведутся переговоры с партнерами, чтобы обеспечить жителей Херсона электрическими обогревателями.

Александр Прокудин напомнил, что в городе работают пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными.

28 ноября оккупанты снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за этого в городе фиксировались перебои с электро- и водоснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

