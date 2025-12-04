Херсонська ТЕЦ через ворожі атаки впродовж останніх днів тимчасово зупинила свою роботу. Росіяни гатили по ТЕЦ дронами, артилерією та іншим озброєнням.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атаки на Херсонську ТЕЦ

За словами Олександра Прокудіна, ТЕЦ Херсона — цілковито цивільний об’єкт, який забезпечував жителів міста теплом. Та російські удари пошкодили приміщення та обладнання теплоелектростанції.

Через пошкодження роботу Херсонської ТЕЦ тимчасово зупинили. Зараз без тепла залишилися 470 будинків, а це понад 40,5 тис. абонентів.

— З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ, — наголосив очільник ОВА.

Крім того, ведуться переговори з партнерами, щоб забезпечити жителів Херсона електричними обігрівачами.

Олександр Прокудін нагадав, що у місті працюють пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними.

28 листопада окупанти знову атакували об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Через це у місті фіксувалися перебої з електро- та водопостачанням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

