РФ готує інформаційні операції взимку, щоб переконати українців у поразці – ЦПД
- Росія планує посилити когнітивні операції проти України, спрямовані на переконання суспільства в неминучості поразки та розкол між військовими, владою і цивільними.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що пік цієї активності очікується взимку на тлі відсутності стратегічних успіхів російських окупантів на фронті.
У наступні місяці Російська Федерація витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
Коваленко про інформаційний тиск РФ на Україну
За словами Коваленка, магістральна лінія російських окупантів полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки та нібито необхідності капітулювати.
Крім цього, вони проводитимуть лінію розколу між українськими військовими, владою і цивільними.
– Пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес, – стверджує Коваленко.
Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації, кампанія проти України відбуватиметься на тлі нездатності російських солдатів проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні.
На думку Андрія Коваленка, буде складно, проте українці впораються з цим.