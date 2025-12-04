У наступні місяці Російська Федерація витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко про інформаційний тиск РФ на Україну

За словами Коваленка, магістральна лінія російських окупантів полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки та нібито необхідності капітулювати.

Крім цього, вони проводитимуть лінію розколу між українськими військовими, владою і цивільними.

– Пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес, – стверджує Коваленко.

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації, кампанія проти України відбуватиметься на тлі нездатності російських солдатів проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні.

На думку Андрія Коваленка, буде складно, проте українці впораються з цим.

