Спецподразделение Главного управления разведки Примары поразило российский многоцелевой истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома Кача в Крыму.

Это произошло 4 декабря 2025 года, сообщает ГУР.

Истребитель МиГ-29 в Крыму уничтожен: что известно

Отмечается, что в ночь на 4 декабря 2025 года под удар Примар попал, в том числе, радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя.

– Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны московитов над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне – и истребительную авиацию ВС РФ, – говорится в сообщении.

Разведка также отметила, что 21 сентября 2025 года Примары впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

Напомним, в июне стало известно, что украинские разведчики атаковали российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Ранее Факты ICTV рассказывали о технических характеристиках и особенностях истребителя МиГ-29.

Су-27 Бельбек

