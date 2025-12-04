Спецподразделение Главного управления разведки Примары поразило российский многоцелевой истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома Кача в Крыму.

Это произошло 4 декабря 2025 года, сообщает ГУР.

Истребитель МиГ-29 в Крыму уничтожен: что известно

Отмечается, что в ночь на 4 декабря 2025 года под удар Примар попал, в том числе, радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя.

– Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны московитов над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне – и истребительную авиацию ВС РФ, – говорится в сообщении.

Разведка также отметила, что 21 сентября 2025 года Примары впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

❗️On December 4, 2025, at the Kacha military airfield in occupied Crimea, operators of the Defence Intelligence of Ukraine’s special unit “Prymary” successfully struck and destroyed a russian MiG-29 multirole fighter. pic.twitter.com/k2Cgsm9k0f — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 4, 2025

Напомним, в июне стало известно, что украинские разведчики атаковали российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Ранее Факты ICTV рассказывали о технических характеристиках и особенностях истребителя МиГ-29.

