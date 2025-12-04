Спецпідрозділ Головного управління розвідки Примари уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому Кача в Криму. 

Це сталося 4 грудня 2025 року, повідомляє ГУР.

Винищувач МіГ-29 в Криму знищено: що відомо

Зазначається, що в ніч проти 4 грудня 2025 року під удар Примар потрапив, зокрема, радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. 

– Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію ЗС РФ, – йдться у повідомленні.

Розвідка також зауважила, що 21 вересня 2025 року Примари вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що українські розвідники атакували російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

Раніше Факти ICTV розповідали про технічні характеристики та особливості винищувача МіГ-29.

Су-27 Бельбек

