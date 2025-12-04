Спецпризначенці ГУР знищили російський МіГ-29 у Криму
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Примари уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому Кача в Криму.
Це сталося 4 грудня 2025 року, повідомляє ГУР.
Винищувач МіГ-29 в Криму знищено: що відомо
Зазначається, що в ніч проти 4 грудня 2025 року під удар Примар потрапив, зокрема, радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
– Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію ЗС РФ, – йдться у повідомленні.
Розвідка також зауважила, що 21 вересня 2025 року Примари вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.
❗️On December 4, 2025, at the Kacha military airfield in occupied Crimea, operators of the Defence Intelligence of Ukraine’s special unit “Prymary” successfully struck and destroyed a russian MiG-29 multirole fighter. pic.twitter.com/k2Cgsm9k0f
— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 4, 2025
Нагадаємо, в червні стало відомо, що українські розвідники атакували російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.
Раніше Факти ICTV розповідали про технічні характеристики та особливості винищувача МіГ-29.