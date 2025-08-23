МіГ-29: технічні характеристики та особливості винищувача

Українські пілоти використовують винищувачі МіГ-29 у повномасштабній війні.

Що відомо про винищувачі МіГ-29, їхні особливості та технічні характеристики – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

МіГ-29: що відомо про винищувач

МіГ-29 (за класифікацією НАТО – Fulcrum) – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. МіГ-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років XX століття.

Зараз дивляться

Нині винищувач перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Насправді винищувач МіГ-29 є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі.

Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору.

Винищувач здатен виконувати різноманітні завдання, наприклад, наведення ударів по наземних цілях, захист Повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки.

МіГ-29 має близько 18 модифікацій, дві з яких українські:

МіГ-29 МУ1 – українська модернізація МіГ-29, яка має збільшену на 20% дальність виявлення цілі. До 100 км у передній півсфері, до 45 км – у задній. До винищувача йдуть вдосконалені ракети Р-27ЕР1 та Р-27ЕТ1. Дальність їхнього пуску – до 95 км .

– українська модернізація МіГ-29, яка має збільшену на 20% дальність виявлення цілі. До 100 км у передній півсфері, до 45 км – у задній. До винищувача йдуть вдосконалені ракети Р-27ЕР1 та Р-27ЕТ1. Дальність їхнього пуску – . МіГ-29 МУ2 – цей винищувач є подальшим розвитком версії МіГ-29 МУ1. Літак має можливість запускати ракети класу земля-повітря та модернізовану авіоніку.

МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб.

Яка вартість МіГ-29

Винищувач може скидати авіаційні бомби калібру 250 і 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни й осколкові авіабомби.

За даними видання Defence Express, вартість одного літака становить понад $20 млн.

Наразі МіГ-29 та Су-27 є основними машинами винищувальної авіації Повітряних сил України.

Потенціал винищувача МіГ-29 дозволяє використовувати його як для виконання завдань ППО та повітряного бою, так і для завдавання ударів по наземних (надводних) цілях.

Також МіГ-29 має системи навігації:

GPS-навігаційна система, яка дозволяє визначати місцеположення винищувача та розраховувати маршрути польоту.

Система наведення зброї, що використовує різноманітні радіолокаційні й інфрачервоні прилади для знаходження та захоплення цілей.

До речі, у серпні 2022 року стало відомо, що українські військові інженери за допомогою американських фахівців змогли інтегрувати протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM до арсеналу літаків МіГ-29.

Завдяки цим ракетам українські льотчики можуть успішно уражати російські РЛС.

Технічні характеристики МіГ-29

Екіпаж: 1 або 2 людини.

Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.

Бойовий радіус: 700 км.

Дальність польоту: 1 430 км.

Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.

Практична стеля: 18 км.

Швидкопідйомність: 300 м/с.

Розміри та маса МіГ-29

Довжина: 17, 32 м

Висота: 4, 73 м.

Розмах крила: 11, 36 м.

Маса порожнього: 10 900 кг.

Максимальна злітна маса: 18 100 кг.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.