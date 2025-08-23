МіГ-29: технічні характеристики та особливості винищувача
Українські пілоти використовують винищувачі МіГ-29 у повномасштабній війні.
Що відомо про винищувачі МіГ-29, їхні особливості та технічні характеристики – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
МіГ-29: що відомо про винищувач
МіГ-29 (за класифікацією НАТО – Fulcrum) – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. МіГ-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років XX століття.
Нині винищувач перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Насправді винищувач МіГ-29 є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі.
Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору.
Винищувач здатен виконувати різноманітні завдання, наприклад, наведення ударів по наземних цілях, захист Повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки.
МіГ-29 має близько 18 модифікацій, дві з яких українські:
- МіГ-29 МУ1 – українська модернізація МіГ-29, яка має збільшену на 20% дальність виявлення цілі. До 100 км у передній півсфері, до 45 км – у задній. До винищувача йдуть вдосконалені ракети Р-27ЕР1 та Р-27ЕТ1. Дальність їхнього пуску – до 95 км.
- МіГ-29 МУ2 – цей винищувач є подальшим розвитком версії МіГ-29 МУ1. Літак має можливість запускати ракети класу земля-повітря та модернізовану авіоніку.
МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб.
Яка вартість МіГ-29
Винищувач може скидати авіаційні бомби калібру 250 і 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни й осколкові авіабомби.
За даними видання Defence Express, вартість одного літака становить понад $20 млн.
Наразі МіГ-29 та Су-27 є основними машинами винищувальної авіації Повітряних сил України.
Потенціал винищувача МіГ-29 дозволяє використовувати його як для виконання завдань ППО та повітряного бою, так і для завдавання ударів по наземних (надводних) цілях.
Також МіГ-29 має системи навігації:
- GPS-навігаційна система, яка дозволяє визначати місцеположення винищувача та розраховувати маршрути польоту.
- Система наведення зброї, що використовує різноманітні радіолокаційні й інфрачервоні прилади для знаходження та захоплення цілей.
До речі, у серпні 2022 року стало відомо, що українські військові інженери за допомогою американських фахівців змогли інтегрувати протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM до арсеналу літаків МіГ-29.
Завдяки цим ракетам українські льотчики можуть успішно уражати російські РЛС.
Технічні характеристики МіГ-29
- Екіпаж: 1 або 2 людини.
- Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.
- Бойовий радіус: 700 км.
- Дальність польоту: 1 430 км.
- Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.
- Практична стеля: 18 км.
- Швидкопідйомність: 300 м/с.
Розміри та маса МіГ-29
- Довжина: 17, 32 м
- Висота: 4, 73 м.
- Розмах крила: 11, 36 м.
- Маса порожнього: 10 900 кг.
- Максимальна злітна маса: 18 100 кг.