На рассвете 12 октября в оккупированном Крыму слышали взрывы в районе нескольких аэродромов.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымского ветра.

Взрывы в Крыму сегодня, 12 октября: что известно

Так, жители Крыма сообщили, что с 04:54 до 04:57 прогремели три-четыре взрыва в районе аэродрома Бельбек, что к северу от Севастополя, и аэродрома Кача, расположенного в черте города Севастополь.

Сейчас смотрят

Около 06:00 слышали взрывы возле аэродрома Саки в Новофедоровке.

По словам местных, взрывы не были похожи на работу российской противовоздушной обороны.

Пока больше подробностей об утренних взрывах в Крыму нет.

Ночью 30 сентября подразделения Сил специальных операций атаковали радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на территории оккупированного Крыма.

22 сентября возле Севастополя прогремели взрывы — под ударами оказались аэродромы Бельбек и Кача. Оккупанты утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи аэродрома Кача.

21 сентября спецназ ГУР уничтожил в Крыму три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогую радиолокационную станцию 55Ж6У Небо-У.

11 сентября сообщалось, что в акватории Черного моря спецназовцы ГУР Министерства обороны Украины выследили и успешно атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава Черноморского флота РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.