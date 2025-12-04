Президент Павел одобрил назначение Бабиша премьером после урегулирования конфликта интересов
Президент Чехии Петр Павел объявил о своем решении назначить Андрея Бабиша, лидера движения ANO, премьер-министром страны.
Об этом Петр Павел сообщил 4 декабря в соцсети Х.
Андрей Бабиш станет новым премьер-министром Чехии: что известно
Ранее такому решению препятствовал конфликт интересов, связанный с бизнес-активами Бабиша.
По словам Павела, конфликт интересов был решен четким и прозрачным способом.
Сегодня вечером Бабиш передал свой холдинг Agrofert, который получает субсидии от Евросоюза, в управление трасту и заявил, что больше не будет иметь никакого отношения к компании.
Благодаря этому президент решил назначить его на должность премьер-министра 9 декабря в 9:00, отметив, что таким образом уважает результаты выборов и ход коалиционных переговоров.
Смена власти в Чехии стала следствием поражения правительства премьера Петра Фиалы на парламентских выборах в ноябре.
Партия ANO во главе с Бабишем одержала победу, что привело к отставке предыдущего правительства и формированию нового коалиционного правительства.