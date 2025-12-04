В Киеве переименовали еще десять городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Переименование объектов в Киеве: перечень

Теперь в столице появились проспект в честь поэтов, выдающихся деятелей и Героев Украины, в частности:

в Голосеевском районе улицу Левитана переименовали в Лукрецкую; в Оболонском районе проспект Маршала Рокоссовского стал проспектом Дмитрия Павлычко; в Печерском районе часть улицы Лаврской (от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов) назвали в честь гетмана Ивана Мазепы, а другая часть (от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади) вернула историческое название — улица Новонаводницкая; в Дарницком районе вместо улицы Суворова теперь улица Людмилы Фои, а вместо улицы Волго-Донской — Павла Петриченко (погибший украинский военный, которому присвоено звание Герой Украины); в Днепровском районе улицу Сулеймана Стальского переименовали в улицу Игоря Юхновского.



Переулок Макаренко получил новое название — переулок Софии Окуневской, а бывшая улица Макаренко теперь носит имя Батальона Шейха Мансура;

в Святошинском районе переулок Дунаевского стал переулком Цундаровским, а улицу Дунаевского переименовали в улицу Цундаровскую.

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха отметила, что процесс дерусификации столицы и присвоения улицам и переулкам новых украинских названий продолжается.

— Мы снимаем колониальное влияние, лишаем агрессора символического присутствия в столице и утверждаем украинское пространство свободы. В разгар российско-украинской войны такая работа — часть нашего сопротивления. Спасибо киевлянам, экспертам и общинам, которые поддержали эти решения. Вместе мы формируем городское пространство с украинским содержанием, которое работает на нашу Победу, — подчеркнула депутат.

