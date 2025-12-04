У Києві перейменували ще десять міських об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Перейменування об’єктів у Києві: перелік

Тепер у столиці з’явилися проспект на честь поетів, видатних діячів та Героїв України, зокрема:

у Голосіївському районі вулицю Левітана перейменували на Лукрецьку;

в Оболонському районі проспект Маршала Рокоссовського став проспектом Дмитра Павличка;

у Печерському районі частину вулиці Лаврської (від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів) назвали на честь гетьмана Івана Мазепи, а інша частина (від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі) повернула історичну назву — вулиця Новонаводницька;

у Дарницькому районі замість вулиці Суворова тепер вулиця Людмили Фої, а замість вулиці Волго-Донської — Павла Петриченка Герой України

у Дніпровському районі вулицю Сулеймана Стальського перейменували на вулицю Ігоря Юхновського. Провулок Макаренка отримав нову назву — провулок Софії Окуневської, а колишня вулиця Макаренка тепер має ім’я Батальйону Шейха Мансура;

у Святошинському районі провулок Дунаєвського став провулком Цундарівським, а вулицю Дунаєвського перейменували на вулицю Цундарівську.

Голова комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що процес дерусифікації столиці та присвоєння вулицям і провулкам нових українських назв продовжується.

— Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності в столиці та утверджуємо український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота — частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам та громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір з українським змістом, який працює на нашу Перемогу, — наголосила депутатка.

