Росія відправляє українських дітей, який викрадає з тимчасово окупованих територій України, в так звані табори перевиховання. Як виявилось, такі тепер є не тільки в РФ, Білорусі та на ТОТ, але й у Північній Кореї.

Про це експертка з міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповіла на слуханнях у Сенаті США.

Депортація українських дітей до Північної Кореї: що відомо

Катерина Рашевська розповіла про 165 задокументованих таборів перевиховання, де українських дітей мілітаризують та русифікують.

Вона також проілюструвала свій виступ фотографіями 12-річного хлопчика Михайлика з окупованої частини Донеччини та 16-річної Лізи з окупованого Сімферополя в Криму.

Рашевська зауважила, що росіяни відправили цих дітей до табору Сонгдовон у Північній Кореї, що за 9 тис. кілометрів від їхнього дому.

– У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на американський корабель Пуебло, вбивши і поранивши дев’ятьох американських солдатів, – наголосила Рашевська.

Правозахисниця додала, що РФ подає вивезення українських дітей як евакуацію, однак згідно з міжнародним гуманітарним правом, евакуація дітей є чітко регульованим процесом.

За правилами, Росія як країна-окупант мала б вжити всіх можливих заходів для того, щоб сім’ї могли возз’єднатися. Також вона повинна була би подати список евакуйованих дітей до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також росіяни повинні регулярно оцінювати підстави для утримання дітей та негайно повертати їх, щойно зникатиме необхідність.

Також на спеціальних слуханнях Комітету з питань асигнувань у Сенаті США американські законодавці представили звіти, що підтверджують системний характер злочинів з депортації українських дітей, та закликали до посилення механізмів повернення неповнолітніх.

Участь у слуханнях брали сенатори Річард Блюменталь та Емі Клобучар, а також члени Палати представників Майкл Маккол та Браян Фіцпатрік.

Вони розглядали необхідність фінансування програм з ідентифікації та повернення дітей, а також притягнення РФ до відповідальності.

Зокрема, сенаторка Емі Клобучар у своїй доповіді наголосила на масштабах злочину.

Вона згадала власну зустріч з Папою Римським та врятованими українськими дітьми в Римі.

– Я стояла поруч із Веронікою, яку утримували в Росії проти її волі… Це трагічні історії дитинства, назавжди зміненого жорстокістю. Ми повинні знати, як цих дітей переміщують через 200 об’єктів у Росії, – наголосила сенаторка.

Також вона озвучила дані дослідників Єльського університету про існування розгалуженої мережі таборів для так званого перевиховання на території РФ та окупованого Криму.

За її словами, у цій ситуації є надзвичайно важливим двопартійний закон Abducted Ukrainian Children Recovery and Accountability Act, який передбачає створення механізмів для розшуку та реабілітації викрадених неповнолітніх.

У свою чергу сенатор Річард Блюменталь та конгресмен Браян Фіцпатрік зосередилися на юридичних аспектах та санкційному тиску.

Вони наголосили, що дії росіян підпадають під визначення геноциду, адже вони спрямовані на стирання національної ідентичності українських дітей через примусове перевиховання.

– Це не побічний ефект війни. Це обдумане, кероване державою і одне з найяскравіших проявів терору, які ми бачили в цій війні. З лютого 2022 року українська влада задокументувала щонайменше 19 546 випадків насильницького викрадення дітей з їхніх сімей та перевезення їх до Росії або на окуповані Росією території, – розповів Блюменталь.

Тим часом очільник комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол у своїй промові закликав не припиняти підтримку України, адже питання повернення дітей є не лише політичним, а й моральним обов’язком США.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН голосами 91 країни ухвалила резолюцію, яка вимагає, щоб Росія негайно та без жодних додаткових умов повернула всіх незаконно депортованих українських дітей.

Фото: скріншот трансляції

