ЗСУ утримують північну частину Покровська, бої тривають – Сирський
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває надзвичайно складний етап оборони.
- За словами генерала, українські воїни блокують спроби російських окупантів накопичити штурмові групи.
У районі Покровська та Мирнограда українські воїни активними діями блокують спроби російських окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський.
Сирський про ситуацію у Покровську і Мирнограді
За словами Сирського, триває надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому головнокомандувач ЗСУ знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.
Сирський розповів, що бій триває, а українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.
Він зазначив, що ЗСУ блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи у районі Покровська та Мирнограда. У цих містах українські воїни продовжують утримувати визначені райони.
Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу, коли російські окупанти не зважають на втрати живої сили.
Під час наради Сирський разом з командирами уточнив питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.
За словами головнокомандувача ЗСУ, ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії, всебічного забезпечення залучених сил і засобів для стійкості оборони.
На думку Сирського, особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим безпілотникам.