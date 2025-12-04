У районі Покровська та Мирнограда українські воїни активними діями блокують спроби російських окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію у Покровську і Мирнограді

За словами Сирського, триває надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому головнокомандувач ЗСУ знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

Сирський розповів, що бій триває, а українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.

Він зазначив, що ЗСУ блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи у районі Покровська та Мирнограда. У цих містах українські воїни продовжують утримувати визначені райони.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу, коли російські окупанти не зважають на втрати живої сили.

Під час наради Сирський разом з командирами уточнив питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.

За словами головнокомандувача ЗСУ, ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії, всебічного забезпечення залучених сил і засобів для стійкості оборони.

На думку Сирського, особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим безпілотникам.

