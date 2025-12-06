Во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии в воскресенье, 7 декабря.

Графики отключения света на 7 декабря в Украине

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, что время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 объемом от 3 до 4 очередей;

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

В Укрэнерго пояснили, что на 6 декабря анонсировалось от 0,5 до 2,5 очередей, однако на 7 декабря эти ограничения увеличатся — от 3 до 4 очередей.

Сейчас смотрят

По информации компании, время и объем применения ограничений могут измениться.

По данным Укрэнерго, 6 декабря в нескольких регионах Украины вводились аварийные отключения электроэнергии в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применили аварийные отключения, не действовали. Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение светом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.