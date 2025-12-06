Графіки відключення світла на 7 грудня: тривалість обмежень зросте
- В Укренерго повідомили, що в неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів.
- Обсяг обмежень збільшиться, порівняно з попереднім днем.
В усіх регіонах України будуть застосовуватись відключення електроенергії у неділю, 7 грудня.
Графіки відключення світла на 7 грудня в Україні
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 3 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
В Укренерго пояснили, що на 6 грудня анонсувалося від 0,5 до 2,5 черг, проте на 7 грудня ці обмеження збільшаться – від 3 до 4 черг.
За інформацією компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися.
За даними Укренерго, 6 грудня у декількох регіонах України запроваджувалися аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосували аварійні відключення, не діяли. Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання світла.