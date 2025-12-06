По состоянию на утро 6 декабря часть областей остается без электроснабжения после ночного российского удара.

Об этом сообщается в Министерстве энергетики.

РФ атаковала энергосистему: ситуация в областях

Так, в ночь с 5 на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре, нацелившись на объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Сейчас смотрят

Из-за последствий атаки утром зафиксированы отключения потребителей в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Там, где это разрешает оперативная ситуация, энергетические бригады уже выполняют аварийно-восстановительные работы.

Специалисты отмечают, что прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня во всех регионах страны действуют графики почасовых отключений.

Также по всей Украине остаются в силе ограничения мощности для бизнеса и промышленных предприятий.

Актуальные графики доступны на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения, отметили в Минэнерго.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 382-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.