Атака на Одесскую область: поврежден энергетический объект
В ночь на 6 декабря враг нанес комбинированный удар по Одесской области. Российские оккупанты атаковали регион ракетами и дронами.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 6 декабря: что известно
По словам главы ОВА, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики без последующего возгорания.
В результате атаки на Одесскую область 6 декабря зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.
Критическая инфраструктура переведена на генераторы.
Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению.
Информация о пострадавших в результате атаки на Одесскую область не поступала.
Напомним, что утром 6 декабря враг также атаковал Днепровский район Днепропетровской области. В результате атаки пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина.