В ночь на 6 декабря враг нанес комбинированный удар по Одесской области. Российские оккупанты атаковали регион ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 6 декабря: что известно

По словам главы ОВА, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики без последующего возгорания.

В результате атаки на Одесскую область 6 декабря зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении.

Критическая инфраструктура переведена на генераторы.

Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению.

Информация о пострадавших в результате атаки на Одесскую область не поступала.

Напомним, что утром 6 декабря враг также атаковал Днепровский район Днепропетровской области. В результате атаки пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина.

