Запорожская атомная электростанция уже 11 раз с начала полномасштабного вторжения временно осталась без внешнего питания.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

Блэкаут на Запорожской АЭС 6 декабря: что известно

По его словам, ЗАЭС находилась в блэкауте полчаса во время ночной атаки России на Украину.

Российские удары привели к сбоям в работе объектов генерации.

Из-за повреждения энергетических сетей станция потеряла доступ к внешним источникам электроснабжения.

По информации МАГАТЭ, примерно через 30 минут удалось восстановить подключение к линии электропередач напряжением 330 кВ.

Однако основная магистральная линия 750 кВ осталась неработоспособной.

МАГАТЭ подчеркнуло, что такие инциденты повышают угрозу ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для всего региона.

Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины сразу по нескольким ключевым регионам и вызвала масштабные перебои с электроснабжением.

По данным Министерства энергетики, в ночь с 5 на 6 декабря оккупанты применили комбинированный удар ракетами и дронами, прицельно ударяя по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По состоянию на утро часть потребителей в этих регионах остается без света.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, аварийные бригады энергетиков уже проводят срочные восстановительные работы и проверяют поврежденные сети.

Из-за масштабности разрушений во всех областях действуют графики почасовых отключений.

Кроме того, по всей стране введены временные ограничения для бизнеса и предприятий, чтобы стабилизировать баланс потребления и производства электроэнергии.

Фото: Энергоатом

