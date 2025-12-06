Украинские военные освободили село Тихое в Днепропетровской области.

ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине

Военные 67 отдельной механизированной бригады освободили село Тихое на Днепропетровщине.

— В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67-й отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов, — пишет бригада в Telegram.

Кроме того, в бригаде отметили, что по состоянию на 6 декабря 2025 года, населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

В бригаде напомнили, что 21 ноября российские войска на своих ресурсах сообщали об оккупации этого населенного пункта. К тому же, в интернете появилось видео, на котором российские солдаты держат флаг РФ в Александровском направлении и заявляют об оккупации населенных пунктов Тихое и Отрадное в Покровской общине Синельниковщины.

Село Тихое на карте

Село Тихое находится в Синельниковском районе Днепропетровской области. Входит в состав Покровской поселковой общины.

Напомним, что в конце октября бойцы отдельного штурмового полка Скеля зачистили село Егоровка Днепропетровской области от российской диверсионно-разведывательной группы.

