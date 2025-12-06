Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині.

ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

Військові 67 окремої механізованої бригади звільнили село Тихе на Дніпропетровщині.

– В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів, — пише бригада у Telegram.

Крім того, у у бригаді зазначили, що станом на 6 грудня 2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних сил України.

У бригаді нагадали, що 21 листопада російські війська на своїх ресурсах повідомляли про окупацію цього населеного пункту. До того ж, в інтернеті з’явилося відео, на якому російські солдати тримають прапор РФ на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію населених пунктів Тихе та Відрадне у Покровській громаді Синельниківщини.

Село Тихе на карті

Село Тихе знаходиться у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Входить до складу Покровської селищної громади.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня бійці окремого штурмового полку Скеля зачистили село Єгорівка Дніпропетровської області від російської диверсійно-розвідувальної групи.

