Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 7 грудня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосувавши 55 ракет та скинувши 49 керованих авіабомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 637 дрони-камікадзе та здійснили 3 281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
Зараз дивляться
Карти бойових дій в Україні на 7 грудня 2025
Втрати ворога на 7 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 180 870 (+1 080);
- танків – 11 401 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 688;
- артилерійських систем – 34 907 (+33);
- РСЗВ – 1 562 (+2);
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 431;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540);
- крилатих ракет – 4 054 (+30);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 135 (+98);
- спеціальної техніки – 4 015.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.