Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосувавши 55 ракет та скинувши 49 керованих авіабомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 637 дрони-камікадзе та здійснили 3 281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Карти бойових дій в Україні на 7 грудня 2025

Втрати ворога на 7 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 180 870 (+1 080);

танків – 11 401 (+3);

бойових броньованих машин – 23 688;

артилерійських систем – 34 907 (+33);

РСЗВ – 1 562 (+2);

засобів ППО – 1 253;

літаків – 431;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540);

крилатих ракет – 4 054 (+30);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 135 (+98);

спеціальної техніки – 4 015.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

