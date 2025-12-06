Атака дронов на Новгород-Северский: поврежден райотдел полиции и дома, есть жертва
В субботу вечером, 6 декабря, враг совершил атаку на Новгород-Северский (Черниговская область), применив дроны. В городе вспыхнули пожары, есть разрушения.
Об этом сообщили руководитель Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов и Национальная полиция Украины.
Атака на Новгород-Северский 6 декабря: последствия
Оккупанты нанесли удар беспилотниками по центральной части города Новгород-Северский.
Вспыхнул пожар в здании Новгород-Северского райотдела полиции. Кроме того, пострадало здание медицинского колледжа, гражданский автомобиль и, по меньшей мере, восемь частных жилых домов.
По словам Александра Селиверстова, российский агрессор совершил атаку на Новгород-Северской четырьмя ударными БпЛА типа Герань-2.
В данный момент известно об одной жертве обстрела: в своем доме погиб 50-летний местный житель.
Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.