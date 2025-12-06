В субботу вечером, 6 декабря, враг совершил атаку на Новгород-Северский (Черниговская область), применив дроны. В городе вспыхнули пожары, есть разрушения.

Об этом сообщили руководитель Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов и Национальная полиция Украины.

Атака на Новгород-Северский 6 декабря: последствия

Оккупанты нанесли удар беспилотниками по центральной части города Новгород-Северский.

Вспыхнул пожар в здании Новгород-Северского райотдела полиции. Кроме того, пострадало здание медицинского колледжа, гражданский автомобиль и, по меньшей мере, восемь частных жилых домов.

По словам Александра Селиверстова, российский агрессор совершил атаку на Новгород-Северской четырьмя ударными БпЛА типа Герань-2.

В данный момент известно об одной жертве обстрела: в своем доме погиб 50-летний местный житель.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.

