Келлог озвучил два ключевых вопроса для завершения войны в Украине
Мир стоит на пороге завершения войны России против Украины.
С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время форума имени Рональда Рейгана.
Прогноз Келлога относительно окончания войны между Россией и Украиной
По его словам, переговоры якобы приближаются к финишу, и сегодня остаются решающими только два ключевых вопроса — контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.
— Если вы военный, то знаете, что последние 10 метров самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, — заявил Келлог.
Он подчеркнул, что после урегулирования контроля над Донбассом и Запорожской АЭС другие вопросы «станут на свои места».
Келлог назвал войну с РФ беспрецедентной и обратил внимание на масштабы потерь: напомнил, что другие страны выходили из войн после десятков тысяч жертв, а в этой войне — более двух миллионов.
— Это ужасающие цифры. Поэтому нам нужно положить конец конфликту, — добавил он.
Напомним, что переговорный процесс между представителями США и Украины в Майами продолжается.
Обе стороны обсуждают мирный план, который мог бы стать основой для будущих соглашений.