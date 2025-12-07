Мир стоит на пороге завершения войны России против Украины.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время форума имени Рональда Рейгана.

Прогноз Келлога относительно окончания войны между Россией и Украиной

По его словам, переговоры якобы приближаются к финишу, и сегодня остаются решающими только два ключевых вопроса — контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.

— Если вы военный, то знаете, что последние 10 метров самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, — заявил Келлог.

Он подчеркнул, что после урегулирования контроля над Донбассом и Запорожской АЭС другие вопросы «станут на свои места».

Келлог назвал войну с РФ беспрецедентной и обратил внимание на масштабы потерь: напомнил, что другие страны выходили из войн после десятков тысяч жертв, а в этой войне — более двух миллионов.

— Это ужасающие цифры. Поэтому нам нужно положить конец конфликту, — добавил он.

Напомним, что переговорный процесс между представителями США и Украины в Майами продолжается.

Обе стороны обсуждают мирный план, который мог бы стать основой для будущих соглашений.

