Світ стоїть на порозі завершення війни Росії проти України.

З такою заявою виступив спецпредставник президента США Кіт Келлог під час форуму імені Рональда Рейгана.

Прогноз Келлога щодо закінчення війни між Росією та Україною

За його словами, переговори нібито наближаються до фінішу, і сьогодні залишаються вирішальними лише два ключові питання — контроль над Донбасом та Запорізькою АЕС.

— Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, — заявив Келлог.

Він наголосив, що після врегулювання контролю над Донбасом та Запорізькою АЕС інші питання “стануть на свої місця”.

Келлог назвав війну з РФ безпрецедентною та звернув увагу на масштаби втрат: нагадав, що інші країни йшли з війн після десятків тисяч жертв, а в цій війні — понад два мільйони.

— Це жахливі цифри. Тому нам потрібно покласти край конфлікту, — додав він.

Нагадаємо, що переговорний процес між представниками США та України у Маямі триває.

Обидві сторони обговорюють мирний план, який міг би стати основою для майбутніх угод.

