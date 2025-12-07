Спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив, що переговори щодо завершення війни в Україні перебувають на завершальному етапі. Сторонам залишилося погодити два ключові питання.

Про це Келлог розповів на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

Келлог про переговори щодо завершення війни

– Останні 10 метрів до мети – завжди найважчі. Я думаю, ми перебуваємо на останніх 10 метрах у намаганні завершити цей конфлікт. Залишилося узгодити пару питань, – зазначив він.

За словами спецпредставника, ці два питання стосуються територій у Донецькій області та Запорізької АЕС.

– Якщо ми вирішимо ці два питання, я думаю, решта речей владнаються, – додав Келлог.

Він звернув увагу на “безпрецедентний масштаб” війни Росії в Україні.

– Радянський Союз пішов з Афганістану, втративши 18 тис. військових. Ми залишили В’єтнам, втративши 58 тис. Росія та Україна разом втратили понад 2 млн. Подумайте про це. Це жахливі цифри. І тому нам потрібно завершити конфлікт, – сказав Келлог.

Він додав, що “ми дуже близькі до цього”.

Що відомо про мирні переговори

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що він провів “тривалу й змістовну бесіду” з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер зустрічалися з президентом РФ Путіним у Москві.

У переговорах також брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, які до цього зустрічалися з Віткоффом і Кушнером у Маямі.

