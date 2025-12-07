Президент Володимир Зеленський заявив про початок дипломатичного тижня, під час якого відбудуться консультації з європейськими лідерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський анонсував початок дипломатичного тижня

– Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах, – заявив він у вечірньому зверненні у неділю, 7 грудня.

За словами глави держави, останніми днями представники України провели “предметні розмови із представниками президента США”.

Президент зазначив, що зараз секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов прямують в Європу.

– Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з росіянами, – додав президент.

Він розповів, що вчора відбулася його розмова із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушніром.

Зеленський подякував американській делегації “за готовність працювати разом 24 на 7”.

– Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі, – зазначив президент.

