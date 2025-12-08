У понеділок, 8 грудня, під час виконання бойового завдання загинув пілот українського винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов.

Про втрату повідомили Повітряні сили Збройних сил України та 39 бригада тактичної авіації.

Загинув пілот Су-27 Євген Іванов

У Повітряних силах зазначили, що трагедія сталася сьогодні опівдні на східному напрямку.

Зараз дивляться

Наразі встановлюються обставини авіакатастрофи.

Євгеній Іванов служив старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації.

Нагадаємо, 11 вересня 39 бригада повідомила про загибель майора Олександра Боровика, який виконував бойове завдання на літаку Су-27 на Запорізькому напрямку.

За час служби він здійснив понад 200 бойових вильотів. Майору Боровику присвоїли звання Героя України посмертно.

Су-27 – радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який перебуває на озброєнні Повітряних сил України.

Літак створено для завоювання переваги в повітрі та перехоплення повітряних цілей.

Після розпаду СРСР Україна отримала ці літаки у спадок та згодом частково модернізувала їх.

Су-27 здатен розвивати швидкість понад 2 500 км/год, має значну дальність польоту й озброюється ракетами класу “повітря-повітря”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.