Во вторник, 9 декабря, Совет Безопасности ООН проведет новое открытое заседание по Украине по инициативе Словении.

Заседание Совбеза ООН по Украине: что известно

Новое открытое заседание запланировано на 10 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

Инициативу Словении поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея.

Отметим, что конкретная тема обсуждения пока неизвестна.

Напомним, в ноябре Украина сообщила Совету Безопасности ООН о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности.

Так, никакие временно оккупированные территории не будут признаны российскими. Кроме того, Украина оставляет за собой право на самооборону.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил дипломатическую неделю и анонсировал консультации с лидерами Европы.

