У вівторок, 9 грудня, Рада Безпеки ООН проведе нове відкрите засідання щодо України за ініціативою Словенії.

Про це повідомляє APA.

Засідання Радбезу ООН щодо України: що відомо

Зазначається, що нове відкрите засідання заплановане на 10 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Зараз дивляться

Ініціативу Словенії підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея.

Зауважимо, що конкретна тема обговорення наразі невідома.

Нагадаємо, у листопаді Україна повідомила Раду Безпеки ООН про готовність розглядати американський план мирного врегулювання війни, підкресливши непохитну позицію щодо своєї територіальної цілісності.

Так, жодні тимчасово окуповані території не будуть визнані російськими. Крім того, Україна залишає за собою право на самооборону.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив дипломатичний тиждень та анонсував консультації з лідерами Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.