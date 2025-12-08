Європу не влаштує варіант, якщо США усунуться від переговорного процесу щодо російсько-української війни, але продовжать постачати зброю за програмою PURL. Потрібно боротися, щоб США продовжували тиск на Росію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами дорогою до Брюсселя.

Зеленський про важливість США у переговорах

– Я вважаю, що не влаштовує (європейців, – Ред.). Треба боротися за США, щоб вони продовжували допомагати, підтримувати, продовжували тиск на Росію, і для нас важлива гарантія безпеки, – сказав Зеленський.

За словами президента, європейці – це сильні партнери України. Але програма PURL – це можливість купувати в Америки саме ту зброю, якої у європейців немає. Тому необхідно це продовжувати у будь-якому випадку, стверджує глава держави.

– Я думаю, США будуть відкритими для цієї програми. Вони заробляють гроші. Це підходить їхній сучасній політиці, що вони підтримують Україну не безкоштовно, але підтримують. PURL працює. Ми купуємо ППО передусім – це важливо, – переконаний президент.

Він подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який нагадав всім лідерам, що потрібно знаходити додаткові гроші.

– Нам потрібна на рік €15 млрд за програмою PURL, він про це сказав. А на цей рік нам ще не вистачає десь €800 млн. А не вистачало €1,5 млрд. Але сьогодні ми вдячні Нідерландам за позитивне рішення щодо програми. Вони виділили €700 млн. Дякую Нідерландам за таке рішення, – пояснив Зеленський.

Тому Україна розраховує на США, бореться, шукає гроші на програму PURL та працює разом з усіма союзниками, наголосив президент.

