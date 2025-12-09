Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности (для промышленных потребителей) в среду, 10 декабря.

Графики отключения света на 10 декабря в Украине

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали, что отключение света по Украине введено в результате массированных ракетно-дроновых атак России на энергообъекты.

По информации компании, ситуация в энергосистеме может измениться, однако потребителей призывают экономно потреблять свет, когда он появляется по графику.

График отключения света в Киеве

Графики отключений света для потребителей в Киеве на 10 декабря уже были обнародованы и доступны для ознакомления на ресурсах ДТЭК.

График отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК обнародовала графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в Киевской области в течение среды, 10 декабря.

Во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины вынужденно вводились ограничения потребления электроэнергии, поскольку энергосистема подверглась уже восьми массированным ракетно-дроновым атакам с начала года.

По информации Укрэнерго, в 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 7,9% выше, чем в понедельник, что свидетельствует о тенденции к росту. Увеличение потребления связано с уменьшением объема вынужденных мер ограничения в некоторых областях.

Суточный максимум потребления 8 декабря был зафиксирован вечером, но он был на 7,1% ниже, чем в пятницу (5 декабря). Причиной этого стало применение больших объемов вынужденных ограничений электропотребления.

В Укрэнерго подчеркнули, что острая необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется, поэтому необходимо максимально ограничить использование мощных электроприборов и перенести их работу на ночное время (после 23:00). Это будет способствовать уменьшению продолжительности вынужденных отключений электроэнергии.

