Юлія Захарченко, редакторка стрічки
1 хв.
Графіки відключення світла на 10 грудня: коли та де не буде електрики
В усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності (для промислових споживачів) у середу, 10 грудня.
Графіки відключення світла на 10 грудня в Україні
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, що відключення світла по Україні запроваджено внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
За інформацією компанії, ситуація в енергосистемі може змінитись, проте споживачів закликають ощадливо споживати світло, коли воно з’являється за графіком.
Зараз дивляться
Доповнюється…
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.