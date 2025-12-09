В усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності (для промислових споживачів) у середу, 10 грудня.

Графіки відключення світла на 10 грудня в Україні

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, що відключення світла по Україні запроваджено внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За інформацією компанії, ситуація в енергосистемі може змінитись, проте споживачів закликають ощадливо споживати світло, коли воно з’являється за графіком.

