В Киеве одновременно остаются без света до 50% потребителей – Укрэнерго
- Вечером 9 декабря в Киеве отменены аварийные отключения электроснабжения. Теперь в столице действуют только почасовые отключения по графикам.
- По информации Укрэнерго, реальный объем отключений электроэнергии в городе не превышает 50% потребителей.
В Киеве отменены аварийные отключения электроснабжения вечером во вторник, 9 декабря. Реальный объем отключений в столице не превышает 50% потребителей.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Отмена аварийных отключений света в Киеве
По данным Укрэнерго, ряд СМИ и Telegram-каналов вышли с сообщениями о том, что якобы в настоящее время обесточены 70% потребителей в Киеве.
В компании сообщили, что в настоящее время отменены аварийные отключения, которые до этого действовали в столице.
В то же время отмечается, что реальный объем отключений электроэнергии в городе Киев не превышает 50% потребителей.
Как отмечают в Укрэнерго, в настоящее время в столице применяются только почасовые отключения электроэнергии, согласно ранее предоставленным на официальных ресурсах графикам.
9 декабря вводились аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов Украины.
В результате массированного удара по энергетической инфраструктуре в ночь на 9 декабря, по информации Укрэнерго, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Сумская области остались без света, а утренние обстрелы привели к вынужденным аварийным отключениям в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.