В Киеве отменены аварийные отключения электроснабжения вечером во вторник, 9 декабря. Реальный объем отключений в столице не превышает 50% потребителей.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отмена аварийных отключений света в Киеве

По данным Укрэнерго, ряд СМИ и Telegram-каналов вышли с сообщениями о том, что якобы в настоящее время обесточены 70% потребителей в Киеве.

В компании сообщили, что в настоящее время отменены аварийные отключения, которые до этого действовали в столице.

В то же время отмечается, что реальный объем отключений электроэнергии в городе Киев не превышает 50% потребителей.

Как отмечают в Укрэнерго, в настоящее время в столице применяются только почасовые отключения электроэнергии, согласно ранее предоставленным на официальных ресурсах графикам.

9 декабря вводились аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов Украины.

В результате массированного удара по энергетической инфраструктуре в ночь на 9 декабря, по информации Укрэнерго, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Сумская области остались без света, а утренние обстрелы привели к вынужденным аварийным отключениям в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

