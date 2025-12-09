Когда позволят условия: в ЕС ответили на заявление Трампа о выборах в Украине
- Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер ответила Дональду Трампу, что Владимир Зеленский является демократически избранным и легитимным президентом Украины.
- Она подчеркнула, что президентские выборы в Украине могут состояться только тогда, когда это позволят условия, учитывая продолжающуюся российскую агрессию.
Владимир Зеленский является демократически избранным главой государства, а очередные президентские выборы в Украине должны состояться тогда, когда это позволят обстоятельства.
Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.
В Еврокомиссии ответили Трампу по поводу выборов в Украине
Она ответила на вопрос о позиции Евросоюза относительно высказываний Дональда Трампа о необходимости проведения демократических выборов в Украине.
По словам Гиппер, Зеленский остается легитимным президентом. Выборы должны состояться только тогда, когда будут для этого соответствующие условия.
— Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена… По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать, — заявила пресс-секретарь.
Гиппер напомнила, что Россия сейчас продолжает захватническую войну против Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна провести президентские выборы, и что “настало время” для их организации.
В феврале Трамп, общаясь с журналистами в Мар-а-Лаго, заявил, что поддерживает требования России о проведении президентских выборов в Украине.
В частности, американский лидер отметил, что ему “неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%”.
Однако согласно результатам опроса КМИС, проведенного 4-9 февраля, президенту Зеленскому доверяли 57% украинцев.