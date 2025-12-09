Владимир Зеленский является демократически избранным главой государства, а очередные президентские выборы в Украине должны состояться тогда, когда это позволят обстоятельства.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.

В Еврокомиссии ответили Трампу по поводу выборов в Украине

Она ответила на вопрос о позиции Евросоюза относительно высказываний Дональда Трампа о необходимости проведения демократических выборов в Украине.

По словам Гиппер, Зеленский остается легитимным президентом. Выборы должны состояться только тогда, когда будут для этого соответствующие условия.

— Мы уже обращали внимание на данный вопрос, потому что это исключительные времена… По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать, — заявила пресс-секретарь.

Гиппер напомнила, что Россия сейчас продолжает захватническую войну против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна провести президентские выборы, и что “настало время” для их организации.

В феврале Трамп, общаясь с журналистами в Мар-а-Лаго, заявил, что поддерживает требования России о проведении президентских выборов в Украине.

В частности, американский лидер отметил, что ему “неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%”.

Однако согласно результатам опроса КМИС, проведенного 4-9 февраля, президенту Зеленскому доверяли 57% украинцев.

