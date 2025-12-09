Прошу США та ЄС забезпечити безпеку проведення виборів – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у виборах, але їх проведення можливе лише за умов безпеки та змін у законодавстві.
- Президент звернувся до США та європейських партнерів по допомогу у забезпеченні безпечних умов для голосування і очікує від парламенту законодавчих пропозицій.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий брати участь у виборах, однак їх проведення залежить від безпеки громадян та внесення змін у законодавство.
Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Зеленський готовий до виборів
За словами президента, твердження про те, що влада “тримається за крісло” і нібито через це війна не закінчується, є абсолютно необґрунтованими.
Він наголосив, що вибори можливі за умов гарантій безпеки для громадян.
– Щоб провести вибори є два питання – безпека, як це зробити під ударами, ракетами, друге – законодавча основа для легітимності проведення виборів, – сказав президент.
Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням допомогти створити безпечні умови для проведення голосування.
– Я готовий до виборів. Більше того – прошу США, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді протягом 60-90 днів Україна буде готова до їх проведення, – сказав він.
Президент наголосив, що питання виборів в Україні насамперед залежить від українців, а не від інших держав.
Зеленський також закликав народних депутатів підготувати законодавчі пропозиції щодо змін у законі про вибори під час воєнного стану.
За його словами, він очікує відповідних напрацювань найближчим часом.
– Я завтра буду в Україні, чекаю пропозицій від партнерів і депутатів і готовий іти на вибори, – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico висловив думку, що в Україні слід провести президентські вибори.
Він зазначив, що українські посадовці нібито використовують тему війни для уникнення нових виборів, і стверджує, що Україна “вже не є демократією”, адже вибори там давно не відбувалися.