Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий брати участь у виборах, однак їх проведення залежить від безпеки громадян та внесення змін у законодавство.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський готовий до виборів

За словами президента, твердження про те, що влада “тримається за крісло” і нібито через це війна не закінчується, є абсолютно необґрунтованими.

Він наголосив, що вибори можливі за умов гарантій безпеки для громадян.

– Щоб провести вибори є два питання – безпека, як це зробити під ударами, ракетами, друге – законодавча основа для легітимності проведення виборів, – сказав президент.

Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням допомогти створити безпечні умови для проведення голосування.

– Я готовий до виборів. Більше того – прошу США, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді протягом 60-90 днів Україна буде готова до їх проведення, – сказав він.

Президент наголосив, що питання виборів в Україні насамперед залежить від українців, а не від інших держав.

Зеленський також закликав народних депутатів підготувати законодавчі пропозиції щодо змін у законі про вибори під час воєнного стану.

За його словами, він очікує відповідних напрацювань найближчим часом.

– Я завтра буду в Україні, чекаю пропозицій від партнерів і депутатів і готовий іти на вибори, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico висловив думку, що в Україні слід провести президентські вибори.

Він зазначив, що українські посадовці нібито використовують тему війни для уникнення нових виборів, і стверджує, що Україна “вже не є демократією”, адже вибори там давно не відбувалися.

